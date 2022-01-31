В Пекине антирекорд по заболеваемости коронавирусом у связанных с Олимпиадой-2022 лиц

37 человек сдали положительные тесты менее чем за неделю до старта Игр

Фото: olympics.com

Оргкомитет Олимпийских игр-2022 на своем официальном сайте сообщил, что за последний день в Пекине зафиксировано 37 новых случаев заболевания коронавирусом среди лиц, связанных с Олимпиадой.

12 положительных тестов сдали члены спортивных делегаций (8 в аэропорту), а еще 25 – лица, связанные с проведением Зимних Игр (20 по прилету в столицу Китая).

Напомним, что ранее худшим результатом по количеству случаев COVID-19 было 36 заболевший за день.