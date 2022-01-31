Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В Пекине антирекорд по заболеваемости коронавирусом у связанных с Олимпиадой-2022 лиц

37 человек сдали положительные тесты менее чем за неделю до старта Игр
Olympics Пекин-2022
13:52
В Пекине антирекорд по заболеваемости коронавирусом у связанных с Олимпиадой-2022 лиц
Фото: olympics.com

Оргкомитет Олимпийских игр-2022 на своем официальном сайте сообщил, что за последний день в Пекине зафиксировано 37 новых случаев заболевания коронавирусом среди лиц, связанных с Олимпиадой.

12 положительных тестов сдали члены спортивных делегаций (8 в аэропорту), а еще 25 – лица, связанные с проведением Зимних Игр (20 по прилету в столицу Китая).

Напомним, что ранее худшим результатом по количеству случаев COVID-19 было 36 заболевший за день.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах
Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах
Olympics Пекин-2022
29 января 10:48
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
Olympics Пекин-2022
28 января 11:39
ФБУ перенесла 4 матча Суперлиги из-за COVID-19
ФБУ перенесла 4 матча Суперлиги из-за COVID-19
Баскетбол Суперлига
26 января 13:23
В Пекине выявлены еще 13 случаев заражения COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой
В Пекине выявлены еще 13 случаев заражения COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой
Olympics Пекин-2022
26 января 10:58
Секс ковиду не помеха. Организаторы Олимпиады в Пекине начали раздавать презервативы участникам Игр
Секс ковиду не помеха. Организаторы Олимпиады в Пекине начали раздавать презервативы участникам Игр
Olympics Пекин-2022
26 января 07:59
«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19
«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19
Баскетбол Суперлига
25 января 20:24

Новости: Olympics

В Пекине антирекорд по заболеваемости коронавирусом у связанных с Олимпиадой-2022 лиц
В Пекине антирекорд по заболеваемости коронавирусом у связанных с Олимпиадой-2022 лиц
Пекин-2022
13:52
В Китае – вспышка COVID-19 среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде
В Китае – вспышка COVID-19 среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде
Пекин-2022
30 января 09:00
Вот это закрутили. На хоккейном турнире в Пекине-2022 могут быть два чемпиона
Вот это закрутили. На хоккейном турнире в Пекине-2022 могут быть два чемпиона
Пекин-2022
29 января 11:07
Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах
Эстафета олимпийского огня Игр-2022 пройдет лишь на закрытых объектах
Пекин-2022
29 января 10:48
Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»
Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»
Пекин-2022
28 января 18:11
Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Пекин-2022
28 января 17:50
В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Пекин-2022
28 января 12:07
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
Пекин-2022
28 января 11:39
Опубликованы правила пользования соцсетями для участников Олимпийских игр в Пекине
Опубликованы правила пользования соцсетями для участников Олимпийских игр в Пекине
Пекин-2022
27 января 22:27
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
8
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Все новости