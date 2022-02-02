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В Пекине стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня
Церемония открытия Игр состоится 4-го февраля
02 февраля 11:23
Эстафета олимпийского огня / фото - Getty Images
В среду, 20-го февраля в Пекине стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня.
Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось сократить маршрут эстафеты и построить его таким образом, чтобы он проходил дали от оживленных улиц и районов и с минимальным количеством зрителей.
Эстафета включает в себя 12 ключевых точек и пройдет по территории по трех локаций этих Игр: в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.
Забег завершится 4 февраля – в день церемонии открытия Олимпийских игр.
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