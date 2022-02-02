В Пекине стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня

Церемония открытия Игр состоится 4-го февраля

Эстафета олимпийского огня / фото - Getty Images

В среду, 20-го февраля в Пекине стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня.

Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось сократить маршрут эстафеты и построить его таким образом, чтобы он проходил дали от оживленных улиц и районов и с минимальным количеством зрителей.

Эстафета включает в себя 12 ключевых точек и пройдет по территории по трех локаций этих Игр: в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Забег завершится 4 февраля – в день церемонии открытия Олимпийских игр.

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