МОК готов пересмотреть правила допуска спортсменов на Игры в Пекин-2022
В Пекине выявлены еще 13 случаев заражения COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой
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10:58
Пекин-2022 / Фото - reutersОргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине на своем официальном сайте сообщил о еще 13 новых случаях коронавируса среди лиц, которые задействованные в проведении Игр.
25 января в Пекин прибыли 334 человека, связанных с Олимпиадой: 54 из них – это спортсмены и представители официальных спортивных делегаций, 280 – другие лица, задействованные в организации.
9 человек сдали положительный ПЦР-тест в аэропорту, еще четыре случая были зафиксированы у лиц, прибывших в Пекин ранее.
Среди людей, сдавших положительный тест за последние 24 часа, спортсменов и представителей спортивных делегаций нет.
Напомним, 24 января в Пекине было выявлено 15 новых зараженных коронавирусом, которые причастны к Олимпийским играм.
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