Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду в Пекин
В Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса у связанных с Олимпиадой-2022 лиц
Один положительный тест на COVID-19 сдал представитель спортивной делегации одной из стран
11:47
Фото: olympics.com
Официальный сайт
Олимпийских игр-2022 в Пекине сообщил о новых случаях коронавируса.
24 января было выявлено 15 новых зараженных. 12 положительных тестов было сдано в аэропорту лицами, связанными с Олимпиадой. Еще 3 случая было выявлено у ранее прибывших в Пекин на Игры-2022 – у одного члена спортивной делегации и двух связанных с Олимпиадой лиц.
Напомним, что это второй случай заражения коронавирусной инфекцией у члена спортивной делегации накануне Олимпиады-2022.
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