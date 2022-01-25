В Пекине зафиксировано 15 новых случаев коронавируса у связанных с Олимпиадой-2022 лиц

Один положительный тест на COVID-19 сдал представитель спортивной делегации одной из стран

Фото: olympics.com

Официальный сайт Олимпийских игр-2022 в Пекине сообщил о новых случаях коронавируса.



24 января было выявлено 15 новых зараженных. 12 положительных тестов было сдано в аэропорту лицами, связанными с Олимпиадой. Еще 3 случая было выявлено у ранее прибывших в Пекин на Игры-2022 – у одного члена спортивной делегации и двух связанных с Олимпиадой лиц.

Напомним, что это второй случай заражения коронавирусной инфекцией у члена спортивной делегации накануне Олимпиады-2022.