В России хотят провести летние Олимпийские игры-2036

Сейчас они определяются с городом, который может принять главные состязания четырехлетия

Фото: Getty Images

В России рассматривают возможность проведения летних Олимпийских игр-2036.

В ближайшее время россияне намерены определить город, который затем будет претендовать на проведение Игр. Среди претендентов: Казань, Сочи, Владивосток и какой-то из городов Дальнего Востока.

На последних Олимпийских играх-2020 в Токио россияне выступали как команда Российского олимпийского комитета (РОК). Из-за государственной программы поддержки допинга на всех крупных спортивных соревнованиях им запрещено использовать национальный флаг и гимн.