«Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца». Эмоции Абраменко после завоевания медали Пекина-2022
В сборной Украины найден допинг! Спортсменку уже отстранили от Игр-2022
В организме украинки обнаружено сразу 3 запрещенных вещества
17:49
Валентина Каминская / фото - Granada
Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба ITA.
В организме украинки было обнаружено сразу 3 запрещенных вещества: анаболический стероид, стимуляторы метилгексан и метаболит гептаминол. Все запрещенные препараты были найдены в пробе, взятой 10-го февраля, непосредственно во время пекинской Олимпиады.
Каминскую уже отстранили от всех соревнований и МОК проводит проверку. Лыжница пока никак не прокомментировала эту новость.
Напомним, Александр Абраменко завоевал серебряную медаль зимних Олимпийских игр-2022.