В сборной Украины найден допинг! Спортсменку уже отстранили от Игр-2022

В организме украинки обнаружено сразу 3 запрещенных вещества

Валентина Каминская / фото - Granada

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба ITA.

В организме украинки было обнаружено сразу 3 запрещенных вещества: анаболический стероид, стимуляторы метилгексан и метаболит гептаминол. Все запрещенные препараты были найдены в пробе, взятой 10-го февраля, непосредственно во время пекинской Олимпиады.

Каминскую уже отстранили от всех соревнований и МОК проводит проверку. Лыжница пока никак не прокомментировала эту новость.

Напомним, Александр Абраменко завоевал серебряную медаль зимних Олимпийских игр-2022.