В Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр

Украину на соревнованиях представят 143 атлета

фото - ВВС

24 августа в Токио, Япония, состоялась церемония открытия 16-х летних Паралимпийских игр-2020.

В этом году в программу игр включены две новые дисциплины – бадминтон и тхэквондо. Парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы исключили.

Украину на соревнованиях в 15 видах спорта представят 143 атлета. Знаменосцами стали пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Отметим, что на прошлых летних играх украинская сборная в общекомандном зачете стала третьей. В Рио украинцы завоевали 117 комплектов медалей, 41 из которых – золотые.

Напомним, что российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о скандале на церемонии открытия.

Позже слова журналиста опровергли.