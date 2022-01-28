В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона

Игры пройдут с 4 по 20 февраля

Фото: facebook.com/olympicua

Продолжаем знакомить вас с не самыми оригинальными, но зато интересными фактами о сборной Украины на зимних Олимпийских играх.

Как мы уже сообщили, в заявку сборной Украины на Пекин-2022 попали 45 спортсменов. Сегодняшний факт состоит в том, что четверо из этих атлетов уже становились олимпийскими чемпионами.

Это Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, Пхенчхан-2018), Валентина Семеренко (биатлон, эстафета, Сочи-2014), Юлия Джима (биатлон, эстафета, Сочи-2014) и Елена Билосюк (биатлон, эстафета, Сочи-2014).

Напомним, предстоящие Игры станут восьмыми в истории независимой Украины. Букмекеры не верят, что в Пекине «сине-желтые» спортсмены выиграют хотя бы одну золотую медаль.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.