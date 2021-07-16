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В женской сборной Украины потеря. Одна из главных надежд команды на медаль получила травму и не выступит в Токио-2020

Серебряного призера чемпионата Европы-2021 заменит Татьяна Кит


Olympics Токио-2020
07:21
В женской сборной Украины потеря. Одна из главных надежд команды на медаль получила травму и не выступит в Токио-2020
Алина Грушина-Акобия / Фото - UWW
В женской олимпийской команде Украины по борьбе произошла экстренная замена. Об этом сообщает пресс-служба спортивной борьбы Украины.

В связи с травмой Алины Грушиной-Акобии, которая должна была бороться в весовой категории до 57 кг Украину в Токио будет представлять Татьяна Кит.

Напомним, Грушина-Акобия в этом году завоевала серебро на чемпионате Европы (Варшава-2021) среди взрослых, а также стала триумфатором континентального первенства U-23 (Скопье-2021).

Что касается 26-летней Кит, то она является неоднократным бронзовым призером европейских первенств и чемпионата мира (Лас-Вегас-2015).

Напомним, сборная Украины по женской борьбе на Играх в Токио-2020 будет представлена спортсменками в 5-ти весовых категориях из 6-ти.

Всего в спортивной борьбе Украина завоевала 10 олимпийских лицензий.

Владимир Кириченко
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Теги

Алина Грушина-Акобия Татьяна Кит Сборная Украины (женская борьба)

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