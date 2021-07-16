МОК внес изменения в формат церемонии награждения призеров Токио-2020. Это уже не новшество
В женской сборной Украины потеря. Одна из главных надежд команды на медаль получила травму и не выступит в Токио-2020
Серебряного призера чемпионата Европы-2021 заменит Татьяна Кит
07:21
Алина Грушина-Акобия / Фото - UWWВ женской олимпийской команде Украины по борьбе произошла экстренная замена. Об этом сообщает пресс-служба спортивной борьбы Украины.
В связи с травмой Алины Грушиной-Акобии, которая должна была бороться в весовой категории до 57 кг Украину в Токио будет представлять Татьяна Кит.
Напомним, Грушина-Акобия в этом году завоевала серебро на чемпионате Европы (Варшава-2021) среди взрослых, а также стала триумфатором континентального первенства U-23 (Скопье-2021).
Что касается 26-летней Кит, то она является неоднократным бронзовым призером европейских первенств и чемпионата мира (Лас-Вегас-2015).
Напомним, сборная Украины по женской борьбе на Играх в Токио-2020 будет представлена спортсменками в 5-ти весовых категориях из 6-ти.
Всего в спортивной борьбе Украина завоевала 10 олимпийских лицензий.
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