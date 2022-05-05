Вадим Гутцайт: «Ми займаємося питанням спортивної інфраструктури уже два місяці»
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ексклюзивному коментарі проекту «Разом до перемоги!» прокоментував закиди народного депутата України Ольги Саладухи за те, що мовляв «вкотре громадськість тут випереджає спортивних чиновників».
Про роботу Міністерства:
«Я вже не рахую скільки днів йде війна. Я знаю одне – ми йдемо до перемоги і це для нас головне. Стосовно теми зі зруйнованою нашою інфраструктурою, то добре коли її підіймають, а ще краще, коли вони працюють. Я хочу зазначити, що два місяці тому Міністерство за дорученням Прем’єр міністра почало робити моніторинг того, що відбувається в країні, де були зруйновані наші об’єкти як у Чернігові – приліт на наш стадіон, де у Маріуполі, Миколаєві чи Харкові. Ми займаємося цим питанням уже два місяці і кожного дня ми збираємо інформацію з наших регіонів. У нас є група, куди наші начальники управлінь надсилають інформацію, а ми моніторимо і працюємо. Потім надсилаємо інформацію у Кабінет міністрів, де формується кількість зруйнованих об’єктів по усім міністерствам. Ми рахуємо скільки коштів на відбудову нам потрібно для того, щоб потім йти у міжнародні суди і вимагати їх».
Про «нові обличчя»:
«Я хочу ще раз зазначити, що війна відкрила багато нових облич, які реально допомагають. З першого дня коли Міністерство працює разом з Олімпійським комітетом, то кожного дня ми на зв'язку, кожного дня ми з'ясовуємо, що потрібно зробити для наших спортсменів, як якісно дати їм підготовку, надати кошти, надати перетин через кордон. Для тих, хто уже за кордоном, то ми допомагаємо повернутись, які питання та проблеми вирішити.
Але є й інші люди, які… Коли я дивлюсь на наших спортивних депутатів (Ольга Саладуха та Жан Беленюк, – доп. ред.), які хизуються фото Бучі та Ірпеня після звільнення. Де вже стоїть українська армія і люди повертаються жити, то вони хизуються фото в Facebook і розказують,що нам робити, а потім скасовують наші законопроекти. Наші два спортивні депутати скасовують наші законопроекти, за які мені вже два роки дорікають, що я нічого не роблю. Це стосується розвитку приватних чи державних спортивних клубів, про які була мова у цьому законопроекті. І цей напрямок ми разом з ними відпрацьовували, у нас була створена група і ми разом з ними працювали. Але на жаль ці обличчя все більше відкриваються. Нам і смішно і горісно, що поруч є спортсмени, які не допомагають у такий час, а руйнують зроблене за ці всі роки. Вони розхитують наш спортивний човен, який йде до перемоги на своєму фронті. Прикро, але завжди є таке, що хтось працює, а хтось любить нічого не робити, а щось розповідати. Але Бог їм суддя, а нам потрібно працювати».
Про зруйновану інфраструктуру:
«Інформація кожного тижня оновлюється і я хочу зазначити, що це було в тих місцях, де були орки, де вони заходять, обстрілюють. Ми конкретно знаємо, що у Маріуполі, у Донецькій області було. У Лимані у нас був зроблений велотрек, у Харкові зруйновано фехтувальний комплекс. Це було в тих містах, куди заходили вороги і руйнували все. Це тільки там.
Два тижні тому був у Полтаві, де ми побудували «магніт президента» – 50-метровий басейн і він стоїть. На жаль, він досі не відкритий, оскільки є прильоти. Але ми спілкувалися з головою адміністрації паном Луніним і він дуже фахова людина і у спорті теж. Нам пощастило, що такі люди керують областю. Він розуміє, що з часом потрібно басейн відкривати. Багато інфраструктури у інших регіонах слава Богу не зруйновано».
Про льодову арену в Мелітополі:
«Ми завжди на зв’язку з мером Мелітополя Іваном Федоровим. Ми спілкуємося стосовно цієї арени. Окупанти намагалися відкрити її, щоб вона почала працювати, але вона не розпочала. Федоров – професійна людина, з якою ми за 8 місяців побудували хокейну арену і у 2021 році це був приклад для всіх мерів, губернаторів та голів адміністрацій того, як можливо будувати за один рік. Він дав приклад. Але нажаль, зараз місто окуповане, але ми сподіваємося, що з часом воно буде українським і наші діти будуть тренуватися на цій чудовій арені».
Про візит до Швейцарії:
«Це була дуже масштабна зустріч, за участю президента Національного олімпійського комітету Сергія Назаровича Бубки, з президентом МОК Томасом Бахом і я хочу подякувати міжнародній спільноті і особисто Баху, який мене запросив, щоб я приїхав і розповів що відбувається у нас, які умови для тренувань, що потрібно зробити для наших спортсменів.
Бах сам запропонував, що вони готові після закінчення війни надати кошти на відбудову інфраструктури, питали що потрібно для наших спортсменів, які знаходяться за кордоном. Ми разом з президентом МОК і з Бубкою їздили та зустрічалися з нашими спортсменами, які знаходяться в Італії та Швейцарії, де питали яка потрібна їм допомога.
Ще Бах долучив до зустрічі президентів федерацій велоспорту та інших, спортсмени з яких там знаходяться. Ці президенти теж давали згоду на те, що ще більше будуть підтримувати наших спортсменів. Була дуже плідна робота на зустрічі.
Президент МОК пообіцяв ще надати коштів на підготовку наших спортсменів, тому що ми розуміємо, що не знаємо скільки буде тривати війна, а нашим спортсменам потрібно готуватися, щоб ми потім через два роки їхали і брали участь в Олімпійських іграх. З боку МОК та особисто Баха було супервідношення. Він дуже допомагає Україні, він дуже поважає і цінує Сергія Бубку, який зараз працює у МОК, де є керівником Фонду солідарності, який на сьогоднішній день підхопив на себе всю підготовку наших збірних і надає фінансову підтримку.
Така зустріч була дуже корисною і ми сподіваємось, що найближчим часом війна закінчиться, і ми розпочнемо активно їздити брати участь в усіх змаганнях, тренувальних зборах, і ми відновимо спортивну інфраструктуру та наш спорт».
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