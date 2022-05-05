Вадим Гутцайт: «Ми займаємося питанням спортивної інфраструктури уже два місяці»

Вадим Гутцайт/Фото: coni.it

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ексклюзивному коментарі проекту «Разом до перемоги!» прокоментував закиди народного депутата України Ольги Саладухи за те, що мовляв «вкотре громадськість тут випереджає спортивних чиновників».

Про роботу Міністерства:

Про «нові обличчя»:

Але є й інші люди, які… Коли я дивлюсь на наших спортивних депутатів (Ольга Саладуха та Жан Беленюк, – доп. ред.), які хизуються фото Бучі та Ірпеня після звільнення. Де вже стоїть українська армія і люди повертаються жити, то вони хизуються фото в Facebook і розказують,що нам робити, а потім скасовують наші законопроекти. Наші два спортивні депутати скасовують наші законопроекти, за які мені вже два роки дорікають, що я нічого не роблю. Це стосується розвитку приватних чи державних спортивних клубів, про які була мова у цьому законопроекті. І цей напрямок ми разом з ними відпрацьовували, у нас була створена група і ми разом з ними працювали. Але на жаль ці обличчя все більше відкриваються. Нам і смішно і горісно, що поруч є спортсмени, які не допомагають у такий час, а руйнують зроблене за ці всі роки. Вони розхитують наш спортивний човен, який йде до перемоги на своєму фронті. Прикро, але завжди є таке, що хтось працює, а хтось любить нічого не робити, а щось розповідати. Але Бог їм суддя, а нам потрібно працювати».

Про зруйновану інфраструктуру:

Два тижні тому був у Полтаві, де ми побудували «магніт президента» – 50-метровий басейн і він стоїть. На жаль, він досі не відкритий, оскільки є прильоти. Але ми спілкувалися з головою адміністрації паном Луніним і він дуже фахова людина і у спорті теж. Нам пощастило, що такі люди керують областю. Він розуміє, що з часом потрібно басейн відкривати. Багато інфраструктури у інших регіонах слава Богу не зруйновано».

Про льодову арену в Мелітополі:

Про візит до Швейцарії:

Бах сам запропонував, що вони готові після закінчення війни надати кошти на відбудову інфраструктури, питали що потрібно для наших спортсменів, які знаходяться за кордоном. Ми разом з президентом МОК і з Бубкою їздили та зустрічалися з нашими спортсменами, які знаходяться в Італії та Швейцарії, де питали яка потрібна їм допомога.

Ще Бах долучив до зустрічі президентів федерацій велоспорту та інших, спортсмени з яких там знаходяться. Ці президенти теж давали згоду на те, що ще більше будуть підтримувати наших спортсменів. Була дуже плідна робота на зустрічі.

Президент МОК пообіцяв ще надати коштів на підготовку наших спортсменів, тому що ми розуміємо, що не знаємо скільки буде тривати війна, а нашим спортсменам потрібно готуватися, щоб ми потім через два роки їхали і брали участь в Олімпійських іграх. З боку МОК та особисто Баха було супервідношення. Він дуже допомагає Україні, він дуже поважає і цінує Сергія Бубку, який зараз працює у МОК, де є керівником Фонду солідарності, який на сьогоднішній день підхопив на себе всю підготовку наших збірних і надає фінансову підтримку.

Така зустріч була дуже корисною і ми сподіваємось, що найближчим часом війна закінчиться, і ми розпочнемо активно їздити брати участь в усіх змаганнях, тренувальних зборах, і ми відновимо спортивну інфраструктуру та наш спорт».