Олимпиада-2022 станет одной из самых дорогих в истории
Ванкувер может принять зимние Олимпийские игры-2030
Канадский город намерен вновь подать заявку на проведение крупнейшего спортивного форума
01 февраля 17:36
Ванкувер / Фото - theglobeandmailНациональный олимпийский комитет (НОК) Канады и Паралимпийский комитет Канады заключили контракт с городскими властями Ванкувера, муниципалитетом Уистлер и индейцами, чтобы изучить вопрос выдвижения заявки на проведение зимних Олимпийских игр-2030. Об этом в Twitter сообщает канадский журналист Горд Миллер.
Отметим, что Ванкувер уже принимал зимнюю Олимпиаду в 2010 году.
Накануне в столице Китая прошла репетиция церемонии старта эстафеты олимпийского огня.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.
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