Велепец: «Промахи Семеренко – ошибка тренеров»
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал неудачное выступление национальной команды в смешанной эстафете зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«Промахи Семеренко? Думаю, это ошибка тренеров. Пристреливаясь при сильном ветре, он затих. Она не поняла, куда выстрелила, и это в принципе трудно было сделать ей самой. Когда бежишь, надо быстро стрелять, времени нет смотреть, куда выстрелил. Думаю, это наша ошибка, потому что на пристрелке ветер был другой.
У многих были проблемы: у тех, кто стрелял из первой по пятую установку – одни, а у тех, кто из пятой и дальше – другие. Результатом недовольны, но, если быть реалистами, на медали и топ-3 шансов у нас не было.
Трудно было: после этапа Валентины Семеренко отставание было 2,36 минуты. Юлия Джима провела отличную эстафету, Артем Прима – тоже. Пидручный четыре выстрелил в конце, там был шанс зацепиться за топ-10, но не получилось. 13-е место - тот результат, который заслужили. Будем бороться дальше».
Общий медальный зачет по итогам второго соревновательного дня Пекина-2022.