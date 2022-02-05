Велепец: «Промахи Семеренко – ошибка тренеров»

Урош Велепец / фото - biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал неудачное выступление национальной команды в смешанной эстафете зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

У многих были проблемы: у тех, кто стрелял из первой по пятую установку – одни, а у тех, кто из пятой и дальше – другие. Результатом недовольны, но, если быть реалистами, на медали и топ-3 шансов у нас не было.

Трудно было: после этапа Валентины Семеренко отставание было 2,36 минуты. Юлия Джима провела отличную эстафету, Артем Прима – тоже. Пидручный четыре выстрелил в конце, там был шанс зацепиться за топ-10, но не получилось. 13-е место - тот результат, который заслужили. Будем бороться дальше».