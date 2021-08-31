«Ухожу с позором». Пятикратная паралимпийская медалистка завершила карьеру после 4-го места в Токио-2020
Веракса выиграл серебро на Паралимпийских играх-2020
Украинец стал вторым в 100-метровом заплыве вольным стилем
12:21
Максим Веракса / Фото - sport.bigmir.netУкраинский пловец Максим Веракса положил в копилку своей страны еще одну серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Максим приплыл к финишу вторым на 100-метровке вольным стилем с результатом 52,87 с.
Триумфатором стал азербайджанец Раман Салей, который обогнал украинца на 0,18 с.
Отметим, что еще один украинец Илья Яременко стал 4-м (53,60 с).
Напомним, Веракса – рекордсмен мира на этой дистанции (50,91 с). Он установил этот рекорд в 2009 году.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Плавание. 100 м вольным стилем, мужчины. Финал
1. Раман Салей (Азербайджан) – 52,69 с
2. Максим Веракса (Украина) – 52,87
3. Стефен Клегг (Великобритания) – 53,43
4. Илья Яременко (Украина) – 53,60
Ранее украинец Андрей Трусов выиграл золотую медаль Паралимпиады-2020, установив мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине.
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