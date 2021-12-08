Вице-президент МОК: «Уверены, что Олимпиада в Пекине не будет перенесена»

Хуан Антонио Самаранч-младший – о ситуации с коронавирусом в Китае

Хуан Антонио Самаранч-младший / фото - Getty Images

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший в интервью порталу The Guardian высказался о проведении зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на фоне пандемии коронавируса, а также опроверг слухи о том, что Игры могут перенести.

«Мы научились тому, что нужно быть гибкими и быстро приспосабливаться. У нас очень сильная команда в Пекине, они готовы к любому сценарию. Мы уверены, что Игры не будут перенесены, и готовы ко всему. Мы начнем Игры вовремя – Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. Если ситуация с COVID-19 будет меняться, у нас есть протоколы на любой случай, мы адаптируемся. Это будут очень безопасные Игры».

Ранее в МОК прокомментировали дипломатический бойкот Игр в Пекине.