«Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти». Сергей Бубка поблагодарил МОК и заплакал во время пресс-конференции
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил МОК и международные спортивные федерации за поддержку украинского спорта в дни войны, которую развязала россия.
«Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу. Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а його оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації допомоги. Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти» – сказал Бубка.
Сегодня Сергей Бубка вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом посетили в Швейцарии тренировочный центр Международного союза велосипедистов, где занимаются более 30 украинских спортсменов.
А накануне после встречи с нашими спортсменами в Италии Сергей Бубка принял участие в своей первой пресс-конференции после начала войны. Знаменитый прыгун с шестом отметил, что война больно ударила и по его семье, а в одном из моментов Сергей Бубка не смог сдержать слез:
«Всі сили до цього моменту я витрачав, щоб допомогти рятувати життя та український Олімпійський рух...
Для моєї родини все це дуже складно. Моїй мамі 85, вона вже не може довго стояти, майже не рухається. Мій старший брат доглядає її. Вони живуть в Донецьку. Більше я нічого не можу сказати зараз...».