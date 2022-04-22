«Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти». Сергей Бубка поблагодарил МОК и заплакал во время пресс-конференции

Президент НОК Украины и легенда мировой легкой атлетики продолжает спасать украинский спорт

Фото: coni.it

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил МОК и международные спортивные федерации за поддержку украинского спорта в дни войны, которую развязала россия.

«Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу. Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а його оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації допомоги. Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти» – сказал Бубка.

Сегодня Сергей Бубка вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом посетили в Швейцарии тренировочный центр Международного союза велосипедистов, где занимаются более 30 украинских спортсменов.

А накануне после встречи с нашими спортсменами в Италии Сергей Бубка принял участие в своей первой пресс-конференции после начала войны. Знаменитый прыгун с шестом отметил, что война больно ударила и по его семье, а в одном из моментов Сергей Бубка не смог сдержать слез: