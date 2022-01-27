Гераскевич: «Главные стремления и желание провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине связаны только со строительством»
Владислав Гераскевич: «Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней»
Украинский скелетонист – о трудностях перед стартом Олимпиады-2022
13:00
Владислав Гераскевич / Фото - FacebookУкраинский скелетонист Владислав Гераскевич в Instagram сообщил о проблемах, которые возникли у национальной сборной при транспортировке снаряжения в Поднебесную.
«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лидия Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?».
Напомним, Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.
Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2022.
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