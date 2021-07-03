Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах

Также без болельщиков, вероятнее всего, останутся и старты на крупных объектах





Токио-2020 / Фото - insidethegames.biz Некоторые соревнования летних Олимпийских игр в Токио могут пройти при пустых трибунах. Об этом сообщает insidethegames.biz.



Без болельщиков могут остаться вечерние старты и спортивные мероприятия на крупных объектах. Решение будет принято оргкомитетом Игр 8 июля.



Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.



Ранее сообщалось, что число местных зрителей предполагается ограничить 10 тысячами человек на объект, если это не будет превышать 50% от общей заполняемости.



Напомним,

Некоторые соревнования летних Олимпийских игр в Токио могут пройти при пустых трибунах. Об этом сообщаетБез болельщиков могут остаться вечерние старты и спортивные мероприятия на крупных объектах. Решение будет принято оргкомитетом Игр 8 июля.Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.Ранее сообщалось, что число местных зрителей предполагается ограничить 10 тысячами человек на объект, если это не будет превышать 50% от общей заполняемости.Напомним, оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь , но только в своих номерах.

Владимир Кириченко