Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания 1:1* Окончен
22:00 Бельгия - Италия 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 3:0 Окончен
20:55 Denis Shapovalov - Энди Маррей 3:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 2:1 Окончен
20:10 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания -:- Запланирован
22:00 Украина - Англия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
Теннис (5 событий из 62) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:45 Роджер Федерер - Камерон Норри -:- Запланирован
18:15 Марин Чилич - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова -:- Запланирован
13:00 Ангелика Кербер - Алиаксандра Саснович -:- Запланирован
18:45 Эшлей Барти - Катерина Синякова -:- Запланирован
нет важных матчей

Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах

Также без болельщиков, вероятнее всего, останутся и старты на крупных объектах

Olympics Токио-2020
10:58
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Токио-2020 / Фото - insidethegames.biz
Некоторые соревнования летних Олимпийских игр в Токио могут пройти при пустых трибунах. Об этом сообщает insidethegames.biz.

Без болельщиков могут остаться вечерние старты и спортивные мероприятия на крупных объектах. Решение будет принято оргкомитетом Игр 8 июля. 

Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.

Ранее сообщалось, что число местных зрителей предполагается ограничить 10 тысячами человек на объект, если это не будет превышать 50% от общей заполняемости.

Напомним, оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Olympics Токио-2020
1 июля 22:30
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
Olympics Токио-2020
1 июля 16:58
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Легкая атлетика
30 июня 12:56
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Бокс Аматорский бокс
29 июня 14:33
Президент НОК Японии: «Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно не избежать случаев заражения коронавирусом»
Президент НОК Японии: «Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно не избежать случаев заражения коронавирусом»
Olympics Токио-2020
29 июня 10:57
В компанию к Буценко, Харцизу и Хижняку. Рогава примет участие в Олимпийских играх
В компанию к Буценко, Харцизу и Хижняку. Рогава примет участие в Олимпийских играх
Бокс Аматорский бокс
29 июня 08:39

Новости: Olympics

Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Токио-2020
10:58
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Токио-2020
1 июля 22:30
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
Токио-2020
1 июля 16:58
Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии
Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии
30 июня 17:41
Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
30 июня 16:35
По стопам Надаля и Тима. Вавринка не сыграет на Олимпийских играх в Токио
По стопам Надаля и Тима. Вавринка не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Токио-2020
29 июня 13:44
Президент НОК Японии: «Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно не избежать случаев заражения коронавирусом»
Президент НОК Японии: «Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно не избежать случаев заражения коронавирусом»
Токио-2020
29 июня 10:57
Представители Уганды приехали в Японию с опасным «Дельта» COVID-19
Представители Уганды приехали в Японию с опасным «Дельта» COVID-19
Токио-2020
28 июня 12:13
Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса
Япония ужесточит правила въезда для олимпийцев 6 стран из-за штамма коронавируса
27 июня 15:45
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости