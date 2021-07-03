Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Также без болельщиков, вероятнее всего, останутся и старты на крупных объектах
10:58
Токио-2020 / Фото - insidethegames.bizНекоторые соревнования летних Олимпийских игр в Токио могут пройти при пустых трибунах. Об этом сообщает insidethegames.biz.
Без болельщиков могут остаться вечерние старты и спортивные мероприятия на крупных объектах. Решение будет принято оргкомитетом Игр 8 июля.
Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.
Ранее сообщалось, что число местных зрителей предполагается ограничить 10 тысячами человек на объект, если это не будет превышать 50% от общей заполняемости.
Напомним, оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах.
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