В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Вот это закрутили. На хоккейном турнире в Пекине-2022 могут быть два чемпиона
НОК ввел новшества для команд-участниц Олимпиады
11:07
Хоккей / Фото - insidethegames.bizНакануне МОК официально обнародовал особые правила для хоккейного турнира на Играх-2022.
Стало известно, например, что шестерку запасных можно заявлять за пять часов до матча, а саму заявку на игру предоставлять за два часа до начала игры.
Также новые правила коснулись и запасных хоккеистов, которых можно переводить в основной состав и обратно на протяжении всего турнира. Но только в случае ковида или травмы у кого-то из основы. Игрока, заявленного изначально в основной список из 25 человек, можно будет вернуть из запаса в любой момент.
Но самое интересное из этого всего, то, что если один из финалистов не может набрать необходимое количество игроков – его заменяет победитель игры за бронзу. Если победитель матча за 3-е место не может сыграть финал, то его заменяет четвертая команда. А далее замены идут уже исходя из рейтинга.
И только если обе решающие игры турнира – финал и матч за третье место – не состоятся из-за недостаточного количества игроков в заявке, бронзовые и золотые медали достанутся сразу двум командам.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.
Накануне в столице Китая прошла репетиция церемонии старта эстафеты олимпийского огня.
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