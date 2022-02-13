Врач сборной Норвегии – о состоянии Тандревольд: «Она в сознании, но состояние вялое и подавленное»

Норвежская биатлонистка с трудом закончила гонку преследования

Ингрид Тандревольд / фото - Getty Images

Врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд рассказал о состоянии биатлонистки Ингрид Тандревольд, которая с трудом смогла добежать гонку преследования в Пекине-2022.

Спортсменка шла на медаль, но на финишном кругеей стало плохо, и она резко сбавила скорость, спустившись с третьего места на 14-е.

«Она в сознании. Она все время была в сознании. Ее состояние сейчас – вялое и подавленное».

Менеджер сборной Пер-Арне Ботнан в комментарии VG также высказался о ситуации с Тандревольд, заявив, что команда не будет праздновать золото и бронзу, пока спортсменке не станет лучше.

«Я не знаю ничего, кроме того, что она очнулась. За ней ухаживает врач. Мы не будем должным образом праздновать золото и бронзу, пока не узнаем, как обстоят дела с Ингрид».

Напомним, в мужском персьюте Тарьей Бё завоевал для сборной Норвегии еще одну медаль.