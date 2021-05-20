Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 20
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 1:4 Окончен
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 6:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:30 Будивельник - Днепр 76:78 Окончен
Теннис (3 события из 26) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока 1:2 Окончен
14:05 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске 0:2 Окончен
17:30 Доминик Тим - Камерон Норри 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Леванте - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Россия - Чехия -:- Отменен
16:15 Германия - Италия -:- Запланирован
16:15 Russian Olympic Committee - Чехия -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Словакия -:- Запланирован
20:15 Канада - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико -:- Запланирован
19:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:00 Уэска - Валенсия -:- Запланирован
19:00 Эйбар - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 13) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Дания - Швеция -:- Запланирован
12:15 Норвегия - Германия -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Россия -:- Отменен
16:15 Финляндия - США -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Russian Olympic Committee -:- Запланирован
20:15 Чехия - Швейцария -:- Запланирован
20:15 Латвия - Казахстан -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:30 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
19:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
22:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии

Томас Бах прибудет в город проведения Игр-2020 не ранее середины лета



Olympics Токио-2020
20 мая 16:13
Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии
Томас Бах / Фото - hoc.gr
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибудет в Токио не ранее 12 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Японии. Об этом сообщает Japan Times.

Напомним, изначально визит Баха был запланирован на май.

Глава МОК должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима 17 мая и провести встречу с премьер-министром Есихидэ Суга на следующий день. Позже визит перенесли на начало июня, а затем на июль.

Таким образом, Бах прибудет в столицу летних Олимпийских игр за 11 дней до церемонии открытия.

Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Однако более 80% японцев выступили против проведения турнира.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Томас Бах Токио-2020 коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 22:07
Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев
Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев
Другие
20 мая 13:47
«Ривер Плейт» выиграл матч с полузащитником на воротах
«Ривер Плейт» выиграл матч с полузащитником на воротах
Футбол В мире
20 мая 12:03
Медики призывают отменить, а волонтеры отказываются работать. Спасет ли МОК Игры-2020?
Тема дня
Медики призывают отменить, а волонтеры отказываются работать. Спасет ли МОК Игры-2020?
Olympics
19 мая 15:22
Бах: «Уже 75% участников Олимпиады привиты от COVID-19»
Бах: «Уже 75% участников Олимпиады привиты от COVID-19»
Olympics Токио-2020
19 мая 11:48
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Гребля на байдарках и каноэ
18 мая 19:55

Новости: Olympics

Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии
Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии
Токио-2020
20 мая 16:13
Медики призывают отменить, а волонтеры отказываются работать. Спасет ли МОК Игры-2020?
Тема дня
Медики призывают отменить, а волонтеры отказываются работать. Спасет ли МОК Игры-2020?
19 мая 15:22
Бах: «Уже 75% участников Олимпиады привиты от COVID-19»
Бах: «Уже 75% участников Олимпиады привиты от COVID-19»
Токио-2020
19 мая 11:48
В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
19 мая 10:42
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Токио-2020
18 мая 17:53
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Токио-2020
18 мая 12:12
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Токио-2020
17 мая 12:59
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Токио-2020
17 мая 12:21
Официально. Летняя Универсиада в Чэнду состоится в 2022 году
Официально. Летняя Универсиада в Чэнду состоится в 2022 году
17 мая 08:39
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
4
Все новости