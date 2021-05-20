Томас Бах пытается успокоить всех и самого себя. В МОК даже не думают об отмене Игр в Токио
Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии
Томас Бах прибудет в город проведения Игр-2020 не ранее середины лета
20 мая 16:13
Томас Бах / Фото - hoc.grПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибудет в Токио не ранее 12 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Японии. Об этом сообщает Japan Times.
Напомним, изначально визит Баха был запланирован на май.
Глава МОК должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима 17 мая и провести встречу с премьер-министром Есихидэ Суга на следующий день. Позже визит перенесли на начало июня, а затем на июль.
Таким образом, Бах прибудет в столицу летних Олимпийских игр за 11 дней до церемонии открытия.
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Однако более 80% японцев выступили против проведения турнира.