Сборная Китая выступит на домашних Олимпийских играх-2022
Япония рассмотрит вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022
Уже две страны блокировало зимнюю Олимпиаду
14:54
Официальный Токио рассмотрит вопрос о возможном дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
«Мы собираемся принять самостоятельное решение, после изучения всех факторов в подходящее время. Сейчас ничего не определено».
Напомним, ранее о дипломатическом бойкоте Пекина-2022 объявили США и Австралия.
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