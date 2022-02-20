Йохауг выиграла для сборной Норвегии 16-е золото. В Чжанцзякоу завершился женский лыжный марафон
Йохауг: «Это были мои последние Игры»
Норвежская лыжница прокомментировала победу в масс-старте Пекина-2022
10:35
Тереза Йохауг / фото - REUTERS
Четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в женском масс-старте Пекина-2022, а также заявила, что это были ее последние Олимпийские игры в карьере. Цитирует Йохауг портал NRK.
«Это было потрясающе. Не могу сказать что-то другое. Я старалась насладиться каждой минутой на трассе, лыжи были фантастическими. Турнир был великолепным, и просто грандиозно завершить его таким вот образом.
Моя длинная карьера идет к завершению. Для меня это последние Игры, и суметь взять три золота было мечтой. Сегодня эта мечта сбылась, поэтому нахлынули чувства. Это было потрясающее путешествие. Я начала в Ванкувере-2010 первым золотом в эстафете. Из Сочи-2014 я увезла бронзу и серебро. В Пхенчхане-2018 меня не было, но я вернулась и взяла три золота здесь».
Напомним, сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом.
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