Йохауг: «Это были мои последние Игры»

Тереза Йохауг / фото - REUTERS

Четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в женском масс-старте Пекина-2022, а также заявила, что это были ее последние Олимпийские игры в карьере. Цитирует Йохауг портал NRK.

Моя длинная карьера идет к завершению. Для меня это последние Игры, и суметь взять три золота было мечтой. Сегодня эта мечта сбылась, поэтому нахлынули чувства. Это было потрясающее путешествие. Я начала в Ванкувере-2010 первым золотом в эстафете. Из Сочи-2014 я увезла бронзу и серебро. В Пхенчхане-2018 меня не было, но я вернулась и взяла три золота здесь».