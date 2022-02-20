Йохауг выиграла для сборной Норвегии 16-е золото. В Чжанцзякоу завершился женский лыжный марафон

Серебро досталось США, и бронза у Швеции

Тереза Йохауг / фото - Пекин-2022

В воскресенье, 20-го февраля, в городе Чжанцзякоу рамках зимней Олимпиады-2022 завершился женский масс-старт свободным стилем в лыжных гонках.

Победителем лыжного марафона стала именитая норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая пробежала всю дистанцию (30 км) за 1:24.54,0. Йохауг принесла Норвегии 16-ю золотую медаль, обновив мировой рекорд по количеству золотых наград одной сборной на зимних ОИ. Второй к финишу прибежала американка Джесси Диггинс (+1.43,3), а тройку лидеров замкнула финка Кертту Нисканен (+2.33,3).

Украину в этой дисциплине представляли Марина Анцибор (37-е место) и Виктория Олех (58-е).

Напомним, Швеция осталась без медалей в хоккее на второй Олимпиаде подряд.