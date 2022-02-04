Первые украинцы выступили на Олимпиаде-2022 в Пекине
За день до открытия Олимпиады-2022 выявлено более двадцати новых случаев коронавируса
9 новых заболевших – члены спортивных делегаций
07:59
Фото: olympics.com
Оргкомитет Олимпиады-2022 на своем официальном сайте опубликовал статистику по новым случаям коронавируса у лиц, связанных с Играми.
21 тест оказался положительным, 9 из них – у членов олимпийских сборных. 7 новых заболевших спортсменов и представителей сборных были обнаружены после тестирования в аэропорту, еще два – в олимпийском «пузыре».
Напомним, что вчера был антирекорд по заболевшим на COVID-19.