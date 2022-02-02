За последние сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине больше 30-и новых случаев коронавируса

Треть заболевших – члены сборных

Зимние Олимпийские Игры-2022 / фото - Olynpics.com

За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 32 новых случая коронавируса, девять – у членов сборных. Об этом сообщает пресс-служба Игр.

1-го февраля в Пекин прибыли всего прибыли 1759 человек, 15 из них сдали положительные тесты. Среди зараженных оказались три олимпийца. Еще 17 положительных тестов сдали люди, которые находились внутри закрытого «пузыря». Среди них 6 членов сборных.

Всего с 23-го февраля на Олимпиаде были диагностированы 232 случая заражения COVID-19.

Напомним, глава МОК во время Олимпийских игр-2022 хочет встретиться с «пропавшей» теннисисткой Пэн Шуай.