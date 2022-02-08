Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022
За последние сутки пять членов спортивных делегаций на Олимпиаде-2022 подхватили коронавирус
Все – в Олимпийской деревне
08:06
Фото: olympics.com
Оргкомитет Олимпиады-2022 сообщил на своем официальном сайте о шести новых случаях коронавируса на Играх.
Ни одного положительного теста не выявлено у новоприбывших в аэропорту – 5 новых случаев COVID-19 у спортсменов и представителей команд в олимпийском «пузыре».
Расписание стартов Олимпийских игр-2022, которые пройдут восьмого февраля.
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