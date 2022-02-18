Впервые за Олимпийские игры-2022 за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса
За последние сутки в Пекине выявлен 1 случай коронавируса
Положительный тест на COVID-19 сдал прилетевший в Китай член спортивной делегации
07:30
Фото: olympics.com
Оргкомитет Олимпиады-2022 на своем официальном сайте опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом за последние сутки.
17 февраля в Пекине был выявлен 1 положительный тест на COVID-19 в аэропорту у прилетевшего на Игры члена спортивной делегации. Всего было проведено 67390 тестов.
Напомним, что вчера впервые за Игры не было обнаружено ни одного случая коронавирусной инфекции.
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