За последние сутки в Пекине выявлен 1 случай коронавируса

Положительный тест на COVID-19 сдал прилетевший в Китай член спортивной делегации

Фото: olympics.com

Оргкомитет Олимпиады-2022 на своем официальном сайте опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом за последние сутки.



17 февраля в Пекине был выявлен 1 положительный тест на COVID-19 в аэропорту у прилетевшего на Игры члена спортивной делегации. Всего было проведено 67390 тестов.

Напомним, что вчера впервые за Игры не было обнаружено ни одного случая коронавирусной инфекции.