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Защитник сборной Швеции Карлссон может остаться за бортом Олимпийских игр-2022
Причина такого решения – всем известна
15:58
Эрик Карлссон / Фото - olympics.nbcsports.comЗащитник «Сан-Хосе» и сборной Швеции Эрик Карлссон сообщил, что, вероятнее всего, не сыграет на Олимпийских играх в Пекине, если ситуация относительно COVID-19 останется прежней.
Цитирует Карлссона olympics.nbcsports.com.
«Слишком много неопределенности, учитывая, что мы летим в другую страну, где не можем получить прямой ответ ни на что. Будут парни с положительным тестом... И мы не знаем, через что придется пройти. Так что, имея семью, я не могу рисковать».
«У нас было несколько звонков [по поводу Олимпиады]. И я полагаю, что большинство вопросов общеизвестно. Считаю, что если все так и останется, парни не пойдут на такой риск. Но это мое мнение».
«Все знают, как я люблю играть за сборную и как дорожу Олимпийскими играми, но в нынешнем виде это не кажется выполнимым. Не понимаю, почему кто-то соглашается рискнуть и оказаться в положении, в котором мы окажемся, когда сядем в самолет и отправимся в Китай».
Ранее в Лиге заявляли, что НХЛ имеет право запрета хоккеистам ехать на Игры-2022. Поводом может служить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, возникновение угрозы здоровью или безопасности игроков или любая другая причина, которая может потребовать радикального решения.
Накануне президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что будет обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ по поводу участия хоккеистов на Олимпийских играх в Пекине.
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