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Заявка Японии на Олимпиаду побила рекорд по количеству спортсменов
Прежний рекорд также был установлен в Токио
09:55
фото - Japan Times
Олимпийскую сборную Японии на Играх в Токио представят 582 спортсмена. Данная заявка является рекордной для Олимпийских игр.
Прежний рекорд – 355 человек, был установлен на Играх 1964 года, которые также проводились в Токио.
На предыдущей Олимпиаде в 2016 году в Рио, Бразилия, в делегацию вошли 338 японских спортсменов.
Недавно МОК разрешил протесты на Играх.
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