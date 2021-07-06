Заявка Японии на Олимпиаду побила рекорд по количеству спортсменов

Прежний рекорд также был установлен в Токио

фото - Japan Times

Олимпийскую сборную Японии на Играх в Токио представят 582 спортсмена. Данная заявка является рекордной для Олимпийских игр.

Прежний рекорд – 355 человек, был установлен на Играх 1964 года, которые также проводились в Токио.

На предыдущей Олимпиаде в 2016 году в Рио, Бразилия, в делегацию вошли 338 японских спортсменов.

Недавно МОК разрешил протесты на Играх.