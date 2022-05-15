Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку
Збірна України перетнула рубіж у 60 золотих медалей і достроково виграла Дефлімпіаду-2021
Всього в Бразилії українці завоювали 137 медалей
16:53
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Збірна України продовжує медальну ходу на Дефлімпіаді-2021.
На змаганнях в Бразилії українці завоювали ще 8 медалей та достроково виграли командний залік.
Медалі України за тринадцятий день Дефлімпіади-2021:
Золото – чоловіча команда зі спортивного орієнтування, Анатолій Червоненко (боротьба, до 86 кг), Анастасія Сидоренко (біг на 800 м), Володимир Данильченко (потрійний стрибок), жіноча естафета 4х400 м.
Срібло – Микита Латюк (боротьба, до 92 кг), Руслана Муравська (стрибки у висоту)
Бронза – Сергій Драган (боротьба, до 125 кг)
Медальний залік (дострокова перемога)
Медалі збірної України у дванадцятий день турніру.
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