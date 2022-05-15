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Збірна України перетнула рубіж у 60 золотих медалей і достроково виграла Дефлімпіаду-2021

Всього в Бразилії українці завоювали 137 медалей
Olympics
16:53
Збірна України перетнула рубіж у 60 золотих медалей і достроково виграла Дефлімпіаду-2021
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України продовжує медальну ходу на Дефлімпіаді-2021.

На змаганнях в Бразилії українці завоювали ще 8 медалей та достроково виграли командний залік.

Медалі України за тринадцятий день Дефлімпіади-2021:

Золото – чоловіча команда зі спортивного орієнтування, Анатолій Червоненко (боротьба, до 86 кг), Анастасія Сидоренко (біг на 800 м), Володимир Данильченко (потрійний стрибок), жіноча естафета 4х400 м.

СріблоМикита Латюк (боротьба, до 92 кг), Руслана Муравська (стрибки у висоту)

БронзаСергій Драган (боротьба, до 125 кг)

Медальний залік (дострокова перемога)

Медалі збірної України у дванадцятий день турніру.

Олег Шумейко-младший
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Дефлимпиада-2021

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