Збірна України перетнула рубіж у 60 золотих медалей і достроково виграла Дефлімпіаду-2021

Всього в Бразилії українці завоювали 137 медалей

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України продовжує медальну ходу на Дефлімпіаді-2021.



На змаганнях в Бразилії українці завоювали ще 8 медалей та достроково виграли командний залік.

Медалі України за тринадцятий день Дефлімпіади-2021:

Золото – чоловіча команда зі спортивного орієнтування, Анатолій Червоненко (боротьба, до 86 кг), Анастасія Сидоренко (біг на 800 м), Володимир Данильченко (потрійний стрибок), жіноча естафета 4х400 м.

Срібло – Микита Латюк (боротьба, до 92 кг), Руслана Муравська (стрибки у висоту)

Бронза – Сергій Драган (боротьба, до 125 кг)

Медальний залік (дострокова перемога)

Медалі збірної України у дванадцятий день турніру.