Збірна України стала другою командою в історії, що подолала рубіж в 50 золотих нагород на Дефлімпіаді

За декілька днів до завершення змагань у українців 116 медалей

Фото: paralympic.org.ua Завершився 11-й день Дефлімпіади-2021, яка проходить у Бразилії.

Українцям вдалося завоювати 6 нагород – 4 в спортивному орієнтуванні і 2 в кульовій стрільбі. Збірна України стала другою командою в історії Дефлімпіад, якій вдалося завоювати 50 золотих нагород. Раніше це вдавалося лише росії (Софія-2013 – 67, Самсун-2017 – 85). Усі нагороди збірної України за 11 день Дефлімпіади-2021: Золото: Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція), Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція), Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій). Срібло: Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція). Бронза: Ганна Андросович (спортивне орієнтування, довга дистанція), Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м). Медальний залік: Нагадаємо, що збірна України війшла в трійку кращих національних команд за кількістю нагород на Дефлімпіадах.

Олег Шумейко-младший