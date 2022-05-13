Збірна України стала другою командою в історії, що подолала рубіж в 50 золотих нагород на Дефлімпіаді
Завершився 11-й день Дефлімпіади-2021, яка проходить у Бразилії.
Українцям вдалося завоювати 6 нагород – 4 в спортивному орієнтуванні і 2 в кульовій стрільбі. Збірна України стала другою командою в історії Дефлімпіад, якій вдалося завоювати 50 золотих нагород. Раніше це вдавалося лише росії (Софія-2013 – 67, Самсун-2017 – 85).
Усі нагороди збірної України за 11 день Дефлімпіади-2021:
Золото: Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція), Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція), Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій).
Срібло: Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція).
Бронза: Ганна Андросович (спортивне орієнтування, довга дистанція), Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м).
Медальний залік:
Нагадаємо, що збірна України війшла в трійку кращих національних команд за кількістю нагород на Дефлімпіадах.
Комментарии 0