Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді

І це на екваторі змагань

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України лідирує в медальному заліку Дефлімпіади-2021.



За 5 днів змагань українські параатлети завоювали 58 нагород, 29 з яких вищого ґатунку. За останнім показником збірна України вже становила рекорд, хоча до кінця змагань ще більше тижня.

Раніше найкращим результатом за кількістю золотих медалей були Дефлімпіади в Мельбурні, Софії та Самуні – 21 золото.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що жахливо жити і не знати, чи прокинешся завтра.