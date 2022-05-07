Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 15
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи 4:2 Окончен
22:00 Дженоа - Ювентус 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:0 2-й тайм
Футбол (7 событий из 33) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Окончен
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:0 2-й тайм
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи 0:1 Окончен
21:45 Лацио - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия 0:0 Окончен
22:00 Бетис - Барселона -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон -:- Запланирован
16:00 Норвич - Вест Хэм -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Лидс -:- Запланирован
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион -:- Запланирован
16:00 Анже - Бордо -:- Запланирован
18:05 Лорьян - Марсель -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
18:30 Бавария - Штутгарт -:- Запланирован
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Верона - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. Полуфинал. Таппара - Ред Булл Мюнхен

Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді

І це на екваторі змагань
Olympics
18:30
Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України лідирує в медальному заліку Дефлімпіади-2021.

За 5 днів змагань українські параатлети завоювали 58 нагород, 29 з яких вищого ґатунку. За останнім показником збірна України вже становила рекорд, хоча до кінця змагань ще більше тижня.

Раніше найкращим результатом за кількістю золотих медалей були Дефлімпіади в Мельбурні, Софії та Самуні – 21 золото.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що жахливо жити і не знати, чи прокинешся завтра.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дефлимпиада-2021

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Olympics
16:39
Україна в третій день Дефлімпіади завоювала 13 медалей
Україна в третій день Дефлімпіади завоювала 13 медалей
Другие
05 мая 13:51
Їм немає рівних! Українці завоювали 16 медалей в другий день Дефлімпіади-2021 і очолюють медальний залік
Їм немає рівних! Українці завоювали 16 медалей в другий день Дефлімпіади-2021 і очолюють медальний залік
Olympics
04 мая 13:55

Новости: Olympics

Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
18:30
Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
16:39
Україна виграла ще п’ять золотих медалей Дефлімпіади і домінує в загальному заліку
Україна виграла ще п’ять золотих медалей Дефлімпіади і домінує в загальному заліку
06 мая 11:52
Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
Эксклюзив
Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
05 мая 16:45
Австралія виділила $100 тисяч для олімпійського руху України
Австралія виділила $100 тисяч для олімпійського руху України
04 мая 22:34
Сергій Бубка: «Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії»
Сергій Бубка: «Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії»
04 мая 20:47
Томас Бах заговорив про відсторонення олімпійських комітетів росії і білорусі. Те, що він сказав вам навряд сподобається
Интервью Томас Бах заговорив про відсторонення олімпійських комітетів росії і білорусі. Те, що він сказав вам навряд сподобається
04 мая 14:06
Їм немає рівних! Українці завоювали 16 медалей в другий день Дефлімпіади-2021 і очолюють медальний залік
Їм немає рівних! Українці завоювали 16 медалей в другий день Дефлімпіади-2021 і очолюють медальний залік
04 мая 13:55
НОК Австралии отправит солидную сумму для украинского олимпийского сообщества
НОК Австралии отправит солидную сумму для украинского олимпийского сообщества
03 мая 15:41
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Все новости