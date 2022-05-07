Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
І це на екваторі змагань
18:30
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Збірна України лідирує в медальному заліку Дефлімпіади-2021.
За 5 днів змагань українські параатлети завоювали 58 нагород, 29 з яких вищого ґатунку. За останнім показником збірна України вже становила рекорд, хоча до кінця змагань ще більше тижня.
Раніше найкращим результатом за кількістю золотих медалей були Дефлімпіади в Мельбурні, Софії та Самуні – 21 золото.
Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що жахливо жити і не знати, чи прокинешся завтра.
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