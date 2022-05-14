Збірна України стала другою командою в історії, що подолала рубіж в 50 золотих нагород на Дефлімпіаді
Збірна України з баскетболу виграла історичне золото Дефлімпіади. США – у шоці
У фінальному матчі «синьо-жовті» розгромили свого суперника з рахунком 91:66
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Чоловіча збірна України з баскетболу на Дефлімпіаді-2021 / Фото - FacebookЧоловіча збірна України з баскетболу стала тріумфатором Дефлімпійських ігор-2021, які проходят у Бразилії.
У фінальному матчі українці здобули розгромну перемогу над командою США з рахунком 91:66.
Відзначимо, що українці вперше в історії Дефлімпіад виграли турнір з баскетболу.
Збірна України стала другою командою в історії Дефлімпіад, якій вдалося завоювати 50 золотих нагород. Раніше це вдавалося лише росії (Софія-2013 – 67, Самсун-2017 – 85).
Нагадаємо, що українська команда війшла в трійку кращих національних збірних за кількістю нагород на Дефлімпіадах.
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