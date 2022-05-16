Збірна України з футболу – чемпіон Дефлімпіади
Збірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
Українці вперше завоювали понад 100 нагород
11:08
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
В Бразилії завершилася Дефлімпіада-2021.
В останній змагальний день збірна України завоювала золото в футболі. З абсолютним особистим рекордом за кількістю золотих нагород і медалей в цілому українці стали переможцями змагань.
Вперше в історії Дефлімпіад українці завоювали більше 100 медалей – 138. 62 з них золоті, що майже втричі перевищує минуле найкраще досягнення (21).
Підсумковий медальний залік Дефлімпіади-2021:
Україна – 62+38+38 (138)
США – 20+11+24 (55)
Іран – 14+12+14 (40)
Японія – 12+8+10 (30)
Республіка Корея – 11+18+14 (43)
Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.
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