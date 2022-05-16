Збірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021

Українці вперше завоювали понад 100 нагород

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

В Бразилії завершилася Дефлімпіада-2021.



В останній змагальний день збірна України завоювала золото в футболі. З абсолютним особистим рекордом за кількістю золотих нагород і медалей в цілому українці стали переможцями змагань.

Вперше в історії Дефлімпіад українці завоювали більше 100 медалей – 138. 62 з них золоті, що майже втричі перевищує минуле найкраще досягнення (21).

Підсумковий медальний залік Дефлімпіади-2021:

Україна – 62+38+38 (138)

США – 20+11+24 (55)

Іран – 14+12+14 (40)

Японія – 12+8+10 (30)

Республіка Корея – 11+18+14 (43)

Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.