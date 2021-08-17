Зеленский: «Искренне желаю успехов нашей паралимпийской сборной на играх в Токио!»
Зеленский: «Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные»
Президент Украины провел встречу с медалистами Олимпиады-2020
19:21
Владимир Зеленский / Фото - 5.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский провел встречу с призерами Олимпийских игр в Токио, и поблагодарил их за весомый вклад в имидж страны.
Цитирует Зеленского официальный сайт Офиса президента Украины.
«Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все – молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали. Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов».
Также глава страны поделился мыслями относительно проведения в Украине Олимпийских игр.
«У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче».
Напомним, на Олимпиаде-2020 Украина завоевала 19 медалей.
Накануне Зеленский в Instagram оставил послание украинским паралимпийцам перед играми в Токио.
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