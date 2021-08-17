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Зеленский: «Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные»

Президент Украины провел встречу с медалистами Олимпиады-2020

Olympics Токио-2020
19:21
Зеленский: «Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные»
Владимир Зеленский / Фото - 5.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с призерами Олимпийских игр в Токио, и поблагодарил их за весомый вклад в имидж страны.

Цитирует Зеленского официальный сайт Офиса президента Украины.

«Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все – молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали. Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов».


Также глава страны поделился мыслями относительно проведения в Украине Олимпийских игр.

«У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче».


Напомним, на Олимпиаде-2020 Украина завоевала 19 медалей.

Накануне Зеленский в Instagram оставил послание украинским паралимпийцам перед играми в Токио.
Владимир Кириченко
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Владимир Зеленский Токио-2020

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