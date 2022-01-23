Зеленский – олимпийцам: «Не болейте, хорошо питайтесь, надевайте шапку и обязательно побеждайте»

Владимир Зеленский / фото - РБК

Президент Украины Владимир Зеленский своем Instagram пожелал удачи олимпийской сборной Украины, которая сегодня, 23-го января, в полном составе отправилась на зимние Игры-2022 в Пекине.

Каждый украинец – это одна сборная, одна семья под названием Украина. Так что на правах родственника хочу вам пожелать: не болейте, хорошо питайтесь, надевайте шапку и обязательно побеждайте, и хотя бы иногда звоните родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина».