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Зеленский – олимпийцам: «Не болейте, хорошо питайтесь, надевайте шапку и обязательно побеждайте»
Президент Украины поддержал сборную перед зимними Играми-2022
17:43
Владимир Зеленский / фото - РБК
Президент Украины Владимир Зеленский своем Instagram пожелал удачи олимпийской сборной Украины, которая сегодня, 23-го января, в полном составе отправилась на зимние Игры-2022 в Пекине.
«Уважаемый народ Украины. Сегодня мы провожаем нашу Олимпийскую сборную на 24-е зимние Олимпийские игры в Китай. Уважаемая сборная, знайте, что за вас будут болеть только родные, только близкие люди, значит – только ваша семья. Но не забывайте, что ваша семья – это не только ваши родители, дай им всем, боже, здоровья, ваши мужья и жены, дети.
Каждый украинец – это одна сборная, одна семья под названием Украина. Так что на правах родственника хочу вам пожелать: не болейте, хорошо питайтесь, надевайте шапку и обязательно побеждайте, и хотя бы иногда звоните родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина».
Напомним, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о предстоящих Играх.