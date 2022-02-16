«Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца». Эмоции Абраменко после завоевания медали Пекина-2022
Женская сборная Финляндии завоевала бронзу олимпийского турнира, всухую обыграв Швейцарию
За золотую медаль сразятся сборные США и Канады
16:16
Финляндия - Швейцария / фото - Getty Images
Женская сборная Финляндии завоевала бронзу олимпийского хоккейного турнира, обыграв Швейцарию со счетом 4:0.
Олимпийский хоккейный турнир (женщины)
Матч за третье место
Финляндия – Швейцария – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
1:0 Вайникка (Тулус, Холопайнен) 11:38,
2:0 Тапани 43:24,
3:0 Лайтинен (Холопайнен, Саволайнен) 54:24,
4:0 Карвинен (Ниеминен, Хиирикоски) 59:03,
Вратари: Раисанен – Браендли.
Финальный матч турнира между сборными США и Канады состоится в четверг, 17-го февраля.
Напомним, российский спортсмен обнял украинца Абраменко после финала соревнований по фристайлу.