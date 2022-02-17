Канада всухую разгромила Китай в заключительном матче группового этапа
Женская сборная Канады пятый раз в истории выиграла олимпийское золото
Серебро досталось команде США
08:59
Канада – США / фото - Getty Images
Женская сборная Канады стала победителем олимпийского хоккейного турнира, обыграв команду США со счетом 3:2.
Женский олимпийский турнир по хоккею. Пекин-2022
Канада – США – 3:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 Нерс (Томпсон, Пулен) 07:50
2:0 Пулен 15:02,
3:0 Пулен (Дженнер, Нерс) 29:08,
3:1 Найт (Брандт) 36:39,
3:2 Кессел (Рок, Карпентер) 59:47,
Вратари: Десбьенс – Каваллини.
Стоит отметить, что это пятое олимпийское золото для женской сборной Канады. Она доминирует на олимпийских турнирах с 2002 года, и за последние 20 лет лишь один раз упустила золотую медаль (серебро Пхенчхана-2018).
Напомним, женская сборная Финляндии завоевала бронзу.