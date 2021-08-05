Жители Токио вышли на протесты за отмену Олимпийских игр

Причиной для акций стала пандемия коронавируса

Жители Токио вышли акции протеста с требованием остановить Олимпийские игры из-за быстрого распространения COVID-19.



Активисты пикетировали Олимпийский стадион в Токио, из-за чего полиция оцепила территорию перед входом на арену.

Отметим, что за прошедшие сутки в Токио был зафиксирован рекордный прирост заболевших – 5042 человека.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. По количеству медалей сборная Украины уже сейчас завоевала больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро-2016.