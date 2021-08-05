Терлюга вышла в полуфинал Токио-2020 и гарантировала себе медаль
Жители Токио вышли на протесты за отмену Олимпийских игр
Причиной для акций стала пандемия коронавируса
5 августа 14:56
Жители Токио вышли акции протеста с требованием остановить Олимпийские игры из-за быстрого распространения COVID-19.
Активисты пикетировали Олимпийский стадион в Токио, из-за чего полиция оцепила территорию перед входом на арену.
Отметим, что за прошедшие сутки в Токио был зафиксирован рекордный прирост заболевших – 5042 человека.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. По количеству медалей сборная Украины уже сейчас завоевала больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро-2016.