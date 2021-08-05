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Жители Токио вышли на протесты за отмену Олимпийских игр

Причиной для акций стала пандемия коронавируса
Olympics Токио-2020
5 августа 14:56
Жители Токио вышли на протесты за отмену Олимпийских игр

Жители Токио вышли акции протеста с требованием остановить Олимпийские игры из-за быстрого распространения COVID-19.

Активисты пикетировали Олимпийский стадион в Токио, из-за чего полиция оцепила территорию перед входом на арену.

Отметим, что за прошедшие сутки в Токио был зафиксирован рекордный прирост заболевших – 5042 человека.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. По количеству медалей сборная Украины уже сейчас завоевала больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро-2016.

Карен Агабекян
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