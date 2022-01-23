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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
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04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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Зимняя Олимпиада в Пекине станет восьмой для независимой Украины

За это время наши спортсмены завоевали восемь медалей
Olympics Пекин-2022
11:24
Зимняя Олимпиада в Пекине станет восьмой для независимой Украины
Радость Оксаны Баюл, которая завоевала первое в истории Украины золото зимних Олимпийских игр / Фото: Getty Images

С 4-го по 20-е февраля в Пекине состоятся 24 зимние Олимпийские игры.

Для независимой Украины эта Олимпиада станет восьмой. Впервые «сине-желтые» спортсмены выступили на главных зимних стартах четырехлетия в Лиллехаммере, Норвегия, в 1994 году. С того времени украинцы завоевали восемь олимпийский медалей (3 золота, 1 серебро, 4 бронзы).

Интересный факт: в 1994 году зимние Игры впервые в истории проводились не в один год с летними.

Наиболее продуктивный вид спорта для Украины – биатлон, где были выиграны пять медалей (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы).

Самые успешные Олимпиады – Лиллехаммер-1994 и Сочи-2014. На названных Играх украинские спортсмены выиграли по две медали (1 золото, 1 бронза), однако в Лиллехаммере в медальном зачете «сине-желтая» команда заняла 13-е место, а Сочи – 20-е.

Напомним, накануне стал известен состав сборной Украины на Игры в Пекин. В заявку вошли сразу четыре олимпийских чемпиона: Александр Абраменко, Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

Сергей Остапенко
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