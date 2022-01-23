Зимняя Олимпиада в Пекине станет восьмой для независимой Украины

За это время наши спортсмены завоевали восемь медалей

Радость Оксаны Баюл, которая завоевала первое в истории Украины золото зимних Олимпийских игр / Фото: Getty Images

С 4-го по 20-е февраля в Пекине состоятся 24 зимние Олимпийские игры.

Для независимой Украины эта Олимпиада станет восьмой. Впервые «сине-желтые» спортсмены выступили на главных зимних стартах четырехлетия в Лиллехаммере, Норвегия, в 1994 году. С того времени украинцы завоевали восемь олимпийский медалей (3 золота, 1 серебро, 4 бронзы).

Интересный факт: в 1994 году зимние Игры впервые в истории проводились не в один год с летними.

Наиболее продуктивный вид спорта для Украины – биатлон, где были выиграны пять медалей (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы).

Самые успешные Олимпиады – Лиллехаммер-1994 и Сочи-2014. На названных Играх украинские спортсмены выиграли по две медали (1 золото, 1 бронза), однако в Лиллехаммере в медальном зачете «сине-желтая» команда заняла 13-е место, а Сочи – 20-е.

Напомним, накануне стал известен состав сборной Украины на Игры в Пекин. В заявку вошли сразу четыре олимпийских чемпиона: Александр Абраменко, Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк.