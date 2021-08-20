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Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр

Причина митингов – секретом не является
Olympics Токио-2020
18:46
Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр
Токио-2020 / Фото - aljazeera
20 августа в Токио (Япония) состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр-2020.

Около 30 человек собрались возле дворца Акасака, где состоялась церемония объединения огней Паралимпиады со всех 47 префектур Японии в единое пламя. Причиной такого протеста – отмена предстоящих Игр из-за опасности распространения COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка в Японии остается сложной – в последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений. До 12 сентября в Токио и еще пяти префектурах продлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии. 

Источник: ТАСС Владимир Кириченко
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Токио-2020 коронавирус

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