Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр

Причина митингов – секретом не является



Токио-2020 / Фото - aljazeera

20 августа в Токио (Япония) состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр-2020.Около 30 человек собрались возле дворца Акасака, где состоялась церемония объединения огней Паралимпиады со всех 47 префектур Японии в единое пламя. Причиной такого протеста – отмена предстоящих Игр из-за опасности распространения COVID-19.Эпидемиологическая обстановка в Японии остается сложной – в последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений. До 12 сентября в Токио и еще пяти префектурах продлен режим чрезвычайной ситуации.Напомним, Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии.