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23 дня до Олимпиады – устрашающее падение и серьезные травмы. Но она поехала на Игры и выиграла медаль

История невероятной силы духа Софии Годжи
Olympics Пекин-2022
18:30
23 дня до Олимпиады – устрашающее падение и серьезные травмы. Но она поехала на Игры и выиграла медаль
София Годжия после финиша не сдерживала эмоций / Фото - blitzquotidiano.it

Олимпийская чемпионка. Лидер зачета Кубка мира. Она выиграла четыре из четырех этапов сезона в скоростном спуске. И, очевидно, считалась фавориткой на золото Пекина.

Но за каких-то 23 дня до главного старта последних четырех лет мир Софии Годжи перевернулся верх дном.

Она выступала у себя на родине, на этапе Кубка мира в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Годжа уже выиграла скоростной спуск, но на следующий день выступала еще и в супергиганте.

Итальянка мчала по трассе, но немного ошиблась. Комментаторы расстроились, но тогда они еще не знали, что та ошибка – это не худшее, что произойдет с девушкой.

Еще несколько метров дистанции, у Софии разъезжаются ноги и ее, летевшей на скорости 95 км/час, подбросило в воздух, перекрутило и по инерции поволокло по склону…

На трибунах и позициях комментаторов запала тишина. Это было действительно ужасное падение. Конкурентка Годжи не смогла смотреть на соперницу – в ужасе закрыла лицо руками и отвернулась:

К счастью, девушка сумела подняться и покинула трассу на лыжах. Ее сразу же доставили в Милан на обследование. И хороших новостей там не было: растяжение связок левого колена, трещина малоберцовой кости, частичный разрыв крестообразной связки, которую Годжа уже рвала в 2013 году.

До выступления на Олимпийских играх оставалось всего лишь 23 дня. Казалось, на пекинских амбициях можно ставить крест.

Но нет.

«Обидно, что травма настигла меня в самый ответственный момент сезона. Но уже в ближайшие часы я начну восстановление с моим физиотерапевтом. И, надеюсь, смогу защитить статус чемпионки в дисциплине, которую люблю больше всего».

Год назад она была вынуждена из-за падения в Германии пропустить домашний чемпионат мира. И Годжа была против повторения истории, но теперь с Олимпийскими играми.

Вместо тренировок – восстановление. Она не становилась на лыжи до приезда в Пекин: несколько контрольных спусков, чтобы опробовать трассу – вот и вся подготовка.

«Я сказала себе, что если уж смогу справиться с восстановлением, то спуск по трассе не будет для меня проблемой, что это будет самой простой частью столь огромного вызова.

Я не становилась на лыжи до приезда сюда, а потом упала еще и на тренировке супергиганта. Так что сказала тренеру: «Я не могу. Я просто не могу этого сделать. Как мне пройти скоростной спуск, если у меня даже ногу согнуть не получается?»

Мне не становилось легче. Я не могла даже нормально встать с кровати, даже обычная прогулка не обходилась без боли. Но когда я стала на лыжи, то просто доверилась им.

И во вторник я сказала себе: «Хорошо, давай попытаемся. Давай отдадим все, что у нас есть, потому что Олимпийские игры – это место, где мечтает выступить каждый ребенок. Нет ничего лучше Олимпиады. Давай попробуем».

И она попробовала.

23 дня назад Годжа заставила зрителей схватиться за голову от своего падения в Италии, а сейчас мчалась по олимпийской трассе со скоростью, которая достигала 134,1 км/час, прыгала по сугробам на 21 метров.

И это все не зря – после своего спуска София вышла в лидеры соревнований. И, финишировав, не сдержала крик облегчения, выпустив на волю все те переживания, которые засели у нее в голове с момента того самого падения.

Но на этом соревнования не закончились.

Действующая чемпионка мира швейцарка Каролин Шутер завоевала свое золото в 2021 году как раз на тех соревнованиях, которые Годжа пропустила из-за травмы. И в этот раз она вновь воспользовалась своим шансом.

В текущем сезоне Шутер выиграла только один этап Кубка мира – единственный, который София пропустила. Однако на Олимпийских играх Шутер была безупречной. Она выдала все, что имела и на 0,16 секунды опередила Годжу, отобрала золото.

Итальянка расстроилась. Улыбка сразу же исчезла с ее лица. Но спустя некоторое время она все же переосмыслила то, чего на самом деле достигала

«Если бы кто-то перед стартом соревнований сказал, что мне достанется серебро, то я бы без раздумий согласилась.

Это был самый большой вызов, который жизнь мне преподнесла. Но я ни на метр не отступила. Так что я могу гордиться собой.

Это все еще медаль. Это великая медаль. Невероятная медаль, особенно учитывая мое состояние последние 20 дней».

История, в которую сложно поверить. Серебро Софии Годжи – еще одно доказательство стойкости олимпийского духа. Даже самое страшное падение не сможет его сломить. Не верите? Посмотрите еще раз первое видео. А потом на ее улыбку с медалью Олимпиады.

Сергей Лукьяненко
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