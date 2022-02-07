Украинка накануне дебюта на Олимпийских играх сдала положительный тест на коронавирус
Анастасия Шепиленко вышла в финал гигантского слалома на Играх-2022
Украинка показала 45-й результат в квалификации
08:37
Анастасия Шепиленко / Фото - FacebookУкраинка Анастасия Шепиленко преодолела квалификацию и вышла в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпийских играх-2022.
В первом заезде Шепиленко показала 45-й результат со временем 1.05,95. Отставание от лидера составило 8,39 секунды.
Отметим, что в число лучших вошли 60 спортсменок.
Начало второго финального заезда – в 8.45.
Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Гигантский слалом. Женщины. Первый заезд
1. Сара Хектор (Швеция) – 57,56
2. Катарина Труппе (Австрия) – 57,86
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 57,98
...
45. Анастасия Шепиленко (Украина) – 1.05,95
Ранее украинец Иван Ковбаснюк показал 33-й результат в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022.
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