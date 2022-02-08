Австриец Майер стал победителем в супергиганте на Олимпийских играх

Иван Ковбаснюк из Украины не попал в топ-30

Маттиас Майер / фото - Getty Images

Во вторник, 8 февраля, в рамках Олимпийских Игр в Пекине состоялись соревнования в супергиганте.

Триумфатором стал представитель Австрии Маттиас Майер, который всего на 0.04 секунды оторвался от серебряного призера Райана Кокрана-Сигла из США.

Австриец завоевал уже третью золотую медаль на Олимпиадах – в 2014 году он выиграл в скоростном спуске, а в 2018-м – в супергиганте. Более того, эта медаль стала для спортсмена второй в Пекине – накануне он завоевал бронзу в скоростном спуске.

Третье место в супергиганте досталось представителю Норвегии Александеру Омодту Кильде.

А вот Иван Ковбаснюк из Украины по итогам соревнования стал лишь 32-м из 34-х финишировавших спортсменов.

Иван Ковбаснюк стал первым украинцем, который финишировал в топ-40 в мужском скоростном спуске на зимних Олимпийских Играх.