Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в комбинации

Хольденер завоевала серебро, бронзу – Бриньоне

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В Пекине завершились соревнования по горнолыжным комбинациям.



Мишель Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в этой дисциплине. Также место на подиуме завоевали Венди Хольденер и Федерика Бриньоне. Отметим, что ни одна из горнолыжниц-медалисток после скоростного спуска не находилась даже в топ-5.

Невероятная история итальянской горнолыжницы Софии Годжии, которая за 23 дня до завоевания олимпийского серебра жутко травмировалась.