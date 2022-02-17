Сандра Неслунд – новая олимпийская чемпиона в ски-кроссе
Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в комбинации
Хольденер завоевала серебро, бронзу – Бриньоне
11:40
Фото: Getty Images
В Пекине завершились соревнования по горнолыжным комбинациям.
Мишель Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в этой дисциплине. Также место на подиуме завоевали Венди Хольденер и Федерика Бриньоне. Отметим, что ни одна из горнолыжниц-медалисток после скоростного спуска не находилась даже в топ-5.
Невероятная история итальянской горнолыжницы Софии Годжии, которая за 23 дня до завоевания олимпийского серебра жутко травмировалась.
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