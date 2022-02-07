Ковбаснюк: «Настроен на хороший результат и хороший проезд»
Ковбаснюк 33-й в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022
Первые три места заняли представители западноевропейских стран
08:10
Беат Фойц / Фото: AFP
На Олимпийских играх в Пекине прошел турнир по скоростному спуску, победителем которого стал швейцарский горнолыжник Беат Фойц.
Отметим, что для швейцарца это уже третья олимпийская медаль, но первая золотая. В Пхеньяне-2018 он завоевал бронзу в скоростном спуске и серебро в супергиганте.
Представитель Украины Иван Ковбаснюк завершил турнир на 33-й позиции.
Пекин-2022. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины
1. Беат Фойц (Швейцария) – 1.42,69
2. Жоан Кларе (Франция) – 0,10
3. Маттиас Майер (Австрия) – 0,16
...
33. Иван Ковбаснюк (Украина) – 5.40
Напомним, скоростной спуск в Пекине должен был пройти 6 февраля, но был перенесен из-за плохих погодных условий.
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