Ковбаснюк 33-й в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022

Первые три места заняли представители западноевропейских стран

Беат Фойц / Фото: AFP

На Олимпийских играх в Пекине прошел турнир по скоростному спуску, победителем которого стал швейцарский горнолыжник Беат Фойц.



Отметим, что для швейцарца это уже третья олимпийская медаль, но первая золотая. В Пхеньяне-2018 он завоевал бронзу в скоростном спуске и серебро в супергиганте.

Представитель Украины Иван Ковбаснюк завершил турнир на 33-й позиции.

Пекин-2022. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины

1. Беат Фойц (Швейцария) – 1.42,69

2. Жоан Кларе (Франция) – 0,10

3. Маттиас Майер (Австрия) – 0,16

...

33. Иван Ковбаснюк (Украина) – 5.40

Напомним, скоростной спуск в Пекине должен был пройти 6 февраля, но был перенесен из-за плохих погодных условий.



