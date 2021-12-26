Ковбаснюк: «Мне всегда хотелось выиграть любые международные соревнования»

Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн трансляция
17:00
Лидер сборной Украины в горнолыжном спорте Иван Ковбаснюк рассказал о победе на турнире в Чили.
«Мне всегда хотелось выиграть любые международные соревнования, да и в Кубке Европы войти хотя бы в 10-ку лучших, но долго у меня не получалось с этим. В отличие от моих коллег по команде, которые бывали на пьедесталах ФИС, мне всегда доставались то 4-е места, а то и еще ниже. А тут... еще и скоростной спуск – это классно! Хотя, эйфории не было, ведь до соревнований мы тренировались с чилийцами вместе и, конечно, я видел и понимал, что где-то так и должно быть, как произошло. Главной задачей для меня было отработать стабильность переноса результата с тренировок на соревнования. Поэтому доволен, что все произошло без сбоев. Это тоже шаг вперед».
О тренировках.
«Это и есть мое время. Даже в период карантина я всегда находил возможность и время заниматься собой в плане тренировок. Убежден, что постоянный труд над собой тонизирует, мотивирует, тело всегда начеку и как настроенный музыкальный инструмент издает хорошую мелодию. В целом спорт – это, однозначно, стиль жизни. Фанатизм к спорту мне точно передан от мамы. Мне нравится, что многие окружающие меня люди тоже заряжены любовью к спорту, все мы переплетаемся в своем фанатизме к нашему делу и сообща идем к определенной цели».
Об Олимпийских играх в Украине.
«Ну, зимние Олимпийские игры – это было бы круто, воплотить в жизнь такое грандиозное событие, прежде всего для истории края – такое событие! Это было бы невероятно! Но если говорить о реалиях, то в мыслях больше формируется видение развития своей школы. Я понимаю, что она и так никуда не денется, будет и впредь функционировать, но очень хочется, чтобы все было как можно лучше. В моих воспоминаниях есть множество теплых моментов из детского спорта, многое потеряно в настоящем. Прежде всего хочется восстановить хотя бы это, возродить определенную идентификацию школы. В общем, мне хочется быть полезным не только для семьи, но и для общины. Это меня и мотивирует и греет мое сердце».
Напомним, ранее в Министерстве молодежи и спорта подтвердили желание Украины провести зимние Олимпийские игры.
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