Ковбаснюк 33-й в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022
Ковбаснюк: «На предыдущих Олимпийских играх трасса была на 60% легче, чем эта»
Украинский горнолыжник – о своем выступлении в скоростном спуске в Пекине-2022
11:59
Иван Ковбаснюк / Фото - Getty ImagesУкраинский горнолыжник Иван Ковбаснюк поделился эмоциями после своего выступления в скоростном спуске на Олимпийских играх-2022.
«Классные впечатления, невзирая на мои неудачи на тренировке. Волновался, во время второго заезда я упал, у меня до сих пор болят мышцы. Но в целом я доволен. Хотел максимально сосредоточиться на своем покое и дать хороший результат. Был спокоен, но не смог показать тот результат, которого хотел. Трасса здесь довольно тяжелая, не с чем сравнить. На предыдущих Олимпийских играх она была на 60% легче, чем эта».
«Погода супер, ветра нет. Единственный минус – очень тепло, у меня потеют очки, ничего не видно. Это еще потому, что я только финишировал и расстроен. Но все нормально, впереди еще пять дисциплин, и у меня есть возможность проявить себя. Завтра супергигант, сегодня у меня должен быть выходной, но из-за того, что перенесли вчерашний старт на сегодняшний день, то не будет. Но ничего, не в первый раз так. Все получится. Мне на этих Олимпийских играх легче, невзирая на то, как тяжело с этими тестами и компанию. Все хорошо».
Напомним, Колбаснюк стал первым украинцем, который финишировал в топ-40 в мужском скоростном спуске на зимних Олимпийских играх.
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