Организаторы Олимпийских игр в Пекине посадят рядом сборные Украины и России
Лидер сборной Украины: «Олимпийскую трассу никто не знает, так что все будут в одинаковых условиях»
Также горнолыжник рассказал о перелете в Китай
15:59
Фото: НОК Украины
Лидер сборной Украины в горнолыжном спорте Иван Ковбаснюк рассказал о перелете в Пекин, а также порассуждал о предстоящей Олимпиаде-2022:
Сам перелет был комфортным, самолет был не очень загружен, поэтому было комфортно отдохнуть и поспать. Единственное, что вест перелет нужно было находится в маске, за этим тщательно следили. Осмотреться в Олимпийской деревне не удалось.
Первая официальная тренировка запланирована на 3 февраля, будет интересно, ведь трасса для всех новая. Зачастую перед Зимними Олимпийскими играми проводятся соревнования Кубка мира, чтобы все могли проверить свои силы на олимпийской трассе, а тут из-за коронавирусных ограничений такой возможности не было. Все будут в одинаковых условиях.
Напомним, что команды сборной Украины и России на Играх-2022 посадят рядом.