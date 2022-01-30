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Лидер сборной Украины: «Олимпийскую трассу никто не знает, так что все будут в одинаковых условиях»

Также горнолыжник рассказал о перелете в Китай
Olympics Пекин-2022
15:59
Лидер сборной Украины: «Олимпийскую трассу никто не знает, так что все будут в одинаковых условиях»
Фото: НОК Украины

Лидер сборной Украины в горнолыжном спорте Иван Ковбаснюк рассказал о перелете в Пекин, а также порассуждал о предстоящей Олимпиаде-2022:

Сам перелет был комфортным, самолет был не очень загружен, поэтому было комфортно отдохнуть и поспать. Единственное, что вест перелет нужно было находится в маске, за этим тщательно следили. Осмотреться в Олимпийской деревне не удалось.

Первая официальная тренировка запланирована на 3 февраля, будет интересно, ведь трасса для всех новая. Зачастую перед Зимними Олимпийскими играми проводятся соревнования Кубка мира, чтобы все могли проверить свои силы на олимпийской трассе, а тут из-за коронавирусных ограничений такой возможности не было. Все будут в одинаковых условиях.

Напомним, что команды сборной Украины и России на Играх-2022 посадят рядом.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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