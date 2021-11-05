«Буковель» закрыли на карантин
На новогодние праздники горнолыжные курорты Украины будут работать только для вакцинированных
Министр здравоохранения – об ограничениях в период карантина
22:53
фото / Буковель
Во время новогодних праздников украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных туристов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время одной из последних встреч с журналистами.
«Горнолыжные курорты, которые есть в Украине, будут работать для вакцинированных. Сейчас, когда вы заранее бронируете отели, надо понимать, чтобы потом не было никаких обжалований – в отели будут селить только вакцинированных. На канатные дороги и подъемники без прививки тоже не пустят».
Напомним, в Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла.